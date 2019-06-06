В Ярославле пьяная женщина разгромила остановку общественного транспорта
Ярославцы, живущие в районе Липовой горы в шоке от масштаба пьяных разборок местных жителей. В ночь на 6 июня нетрезвая парочка сломала остановку общественного транспорта на улице Пирогова. Причем, главным действующим лицом в погроме была дама.
- Она с мужиком пьяным сцепилась и, как говорят, им же в остановку и запулила, - пишет в группе «Липовая гора Ярославль» в сети «ВКонтакте» Наталья Великанова.
В комментариях люди расстраиваются, мол остановка, и так еле дышала.
Кстати, очевидцы происшествия утверждают, что пытались дозвониться ночью до дежурной части, но трубку никто не взял.
Напомним, шокирующий случай произошел в Рыбинске Ярославской области: заместитель директора цирка-шапито снял штаны перед детьми. Мужчина уверяет, что его неправильно поняли.
ИСТОЧНИК KP.RU