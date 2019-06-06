В Ярославле пьяная женщина разгромила остановку общественного транспорта

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-06T09:50:09+03:00

Ночью в Ярославле пьяная парочка сломала остановку. Фото: Наталья Великанова в группе "Липовая гора Ярославль" в сети "ВКонтакте".

Очевидцы сообщают, что так дама выясняла отношения со своим мужчиной

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Ярославцы, живущие в районе Липовой горы в шоке от масштаба пьяных разборок местных жителей. В ночь на 6 июня нетрезвая парочка сломала остановку общественного транспорта на улице Пирогова. Причем, главным действующим лицом в погроме была дама.

- Она с мужиком пьяным сцепилась и, как говорят, им же в остановку и запулила, - пишет в группе «Липовая гора Ярославль» в сети «ВКонтакте» Наталья Великанова.

В комментариях люди расстраиваются, мол остановка, и так еле дышала.

Кстати, очевидцы происшествия утверждают, что пытались дозвониться ночью до дежурной части, но трубку никто не взял.

Напомним, шокирующий случай произошел в Рыбинске Ярославской области: заместитель директора цирка-шапито снял штаны перед детьми. Мужчина уверяет, что его неправильно поняли.

ИСТОЧНИК KP.RU