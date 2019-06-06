2019-06-06T09:24:25+03:00
Происшествия

В Ярославском районе превернулся ВАЗ: погибла женщина, двое человек травмированы

Машина вылетела с трассы в кювет и опрокинулась
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославском районе перевернулся ВАЗ. Фото: УМВД по Ярославской области.В Ярославском районе перевернулся ВАЗ. Фото: УМВД по Ярославской области.
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5 июня около 20 часов 20 минут на дороге Ярославль - Диево-Городище в Ярославском районе Ярославской области произошло серьезное ДТП. Здесь перевернулся автомобиль «ВАЗ- 21074». Внутри находилось три человека - 46-летний водитель и двое пассажиров - 39-летний мужчина и 47-летняя женщина.

- В результате ДТП пассажирка скончалась на месте. Водитель с травмами госпитализирован, пассажир – мужчина нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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