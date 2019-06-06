«Сотрудники пишут объяснительные»: мэр Ярославля потребовал остановить переукладку новой плитки на Советской улице

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-06T08:03:49+03:00

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На днях ярославцев поразило, что на улице советской рабочие снимают еще довольно хорошую тротуарную плитку и кладут на ее место еще более новую. Горожане назвали это пустой тратой денег и сил.

- Мэр Ярославля Владимир Волков поставил задачу восстановить тротуар и прекратить дальнейшее вскрытие плитки. Сотрудники «Агентства по муниципальному заказу», давшие команду подрядной организации снимать плитку, пишут объяснительные и в отношении них будет принято внутреннее решение о взыскании, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.

В городской администрации добавили, что на том участке тротуара, где плитка уже снята, уложат новую, так как старая была частично повреждена рабочими. Часть , которая осталась целой, используют на этой же улице для замены дефектных участков.

- Дальнейшие работы по замене плитки на тротуарах в рамках контракта по ямочному ремонту будут продолжены после дополнительного комиссионного обследования и актирования поврежденных участков, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU