2019-06-06T08:19:06+03:00
Общество

МегаФон и СПбГУ объявляют о создании цифровой 5G-лаборатории

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Фото: Мегафон.Фото: Мегафон.
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МегаФон и Санкт-Петербургский государственный университет подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и объявили о создании цифровой лаборатории 5G с оборудованной для обучения студентов тестовой зоной «пятого поколения».

Основной целью сотрудничества является формирование у выпускников СПбГУ компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности, а также для обеспечения взаимодействия в научной, образовательной и производственных областях. В цифровой лаборатории 5G будет осуществляться обучение студентов СПбГУ, проводиться тестирование и разработка цифровых продуктов на основе технологии 5G, в том числе – изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала, управление ресурсами, распределенные вычисления и т.д. Лаборатория будет расположена в кампусе «Михайловская дача» Высшей школы менеджмента СПбГУ.

МегаФон будет содействовать университету в подборе тем научных исследований и выпускных квалификационных работ студентов СПбГУ. Также совместно будет осуществляться разработка специальных учебных курсов, дисциплин, ориентированных на целевую подготовку специалистов, создаваться образовательные программы по подготовке специалистов, востребованных на рынке труда в эпоху цифровой экономики.

«У Санкт-Петербургского университета огромный исследовательский, научный и образовательный потенциал. Его реализация будет гораздо эффективнее в сотрудничестве с бизнесом, обладающим практическим опытом и ресурсами. В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес кейсов с поддержкой экспертов нашей компании. Мы надеемся, что наше взаимодействие с СПбГУ станет еще одной ступенью в формировании 5G-экосистемы, являющейся основой для развития цифровизации различных отраслей промышленности в России, и значимым вкладом МегаФона в подготовку молодых специалистов и развитие цифровых талантов», замечает директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО «МегаФон» Валентина Ватрак.

- Университет постоянно находится в поиске новых практик и образовательных моделей для того, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики. Лаборатория 5G станет местом для сотрудничества между специалистами разных направлений, образованием и бизнесом. Мы очень рады, что университет будет стоять у истоков внедрения этой технологии в России, — отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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