2019-06-05T21:38:17+03:00
Общество

В Ярославской области появится мобильный детский технопарк

Он будет путешествовать по городам и селам региона
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области появится мобильный технопарк. Его создадут на базе рыбинского «Кванториума».

– Благодаря мобильному детскому технопарку «Кванториум» дети, живущие в малых городах и селах региона, смогут осваивать робототехнические, лазерные технологии, основы виртуальной и дополненной реальности, IT-технологии, – подчеркнула значимость проекта директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Стоимость передвижного центра - 27 миллионов рублей. В его состав войдет грузопассажирский автомобиль с передвижной платформой, на которой будет размещено оборудование. Предусмотрено дистанционное сопровождение реализации детских проектов. Предполагается, что в течение учебного года пройти обучение по программам мобильного «Кванториума» смогут не менее тысячи школьников из 5-11 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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