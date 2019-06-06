СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-06T08:51:11+03:00

Сотрудника цирка-шапито осудили за то, что он оголился перед детьми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Заместитель директора цирка-шапито снял штаны перед детьми. Эта шокирующая история произошла в Рыбинске Ярославской области еще в 2017 году. Мужчина якобы объезжал город, развешивал афиши и проверял наличие расклеенных раньше листовок, анонсирующих представления их труппы, приехавшей из другого региона.

В одном из дворов на скамейке сидела 9-летняя девочка. С ее слов, мужчина подъехал на машине, вышел и спустил штаны. О странном поступке сотрудника цирка рассказали еще две девочки. С их слов, мужчина, находясь в своей машине, открыл дверь. И удивленные дети увидели, что он сидит без штанов. Девочки запомнили номер машины. Поэтому подозреваемого быстро задержали. Сам мужчина утверждал, что дети его неправильно поняли. Якобы он просто пытался справить нужду: в машине - в бутылку, а во дворе - просто так. И, якобы, дети его увидели случайно. Однако суд признал гастролера виновным.

- В январе 2019 года Рыбинский городской суд приговорил его к 7 годам заключения в колонии строгого режима, - рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Однако осужденный свою вину так и не признал. Он подал апелляцию, которую должны рассмотреть 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU