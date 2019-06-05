Арки-сердца в Ярославле скоро зацветут

СЕГОДНЯ 19:41 2019-06-05T19:42:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В мэрии Ярославля рассказали, что арки-сердца в городе скоро покроются цветами. Конструкции, которые соорудили на Первомайском бульваре и проспекте Ленина еще при мэре Владимире Слепцове, в этом году до самого лета простояли оголенные, что, скорее, не украшало, а портило внешний вид города. У ярославцев это вызывало вопросы. И вот, наконец, власти отчитались, что арки начали украшать цветами.

— Работы стартовали 4 июня. К началу следующей недели у нас зацветут все вертикальные конструкции на Первомайском бульваре. На проспекте Ленина наши рабочие уже начали делать драпировку арок, завтра начнут высаживать на них цветы. Полностью бульвар будет украшен к 11 июня, — рассказала директор предприятия «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

Напомним, ярославскую шоколадную фабрику оштрафовали за покраску фасада магазина в яркий цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU