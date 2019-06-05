2019-06-05T19:42:37+03:00
Общество

Арки-сердца в Ярославле скоро зацветут

В мэрии рассказали, когда это произойдет
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Арки-сердца в Ярославле украшают цветами.Арки-сердца в Ярославле украшают цветами.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В мэрии Ярославля рассказали, что арки-сердца в городе скоро покроются цветами. Конструкции, которые соорудили на Первомайском бульваре и проспекте Ленина еще при мэре Владимире Слепцове, в этом году до самого лета простояли оголенные, что, скорее, не украшало, а портило внешний вид города. У ярославцев это вызывало вопросы. И вот, наконец, власти отчитались, что арки начали украшать цветами.

— Работы стартовали 4 июня. К началу следующей недели у нас зацветут все вертикальные конструкции на Первомайском бульваре. На проспекте Ленина наши рабочие уже начали делать драпировку арок, завтра начнут высаживать на них цветы. Полностью бульвар будет украшен к 11 июня, — рассказала директор предприятия «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

Напомним, ярославскую шоколадную фабрику оштрафовали за покраску фасада магазина в яркий цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области появится мобильный детский технопарк
Центр Ярославля окрасился в панафриканские цвета: пробки на дорогах 8 баллов
В Рыбинске восстановят смотровую, которую в прошлом году разбили вандалы
Фабрику «Собрание» оштрафовали за переделанный фасад магазина на Депутатской улице
В Ярославле осудят директора «СК Прогресс», который скрывал доходы предприятия
В Ярославле начнется масштабный ремонт Тутаевского шоссе
Дмитрий Красоткин вошел в тренерский штаб «Локомотива»
Ярославец отправится на обязательные работы за езду в нетрезвом виде
Мэрия Ярославля до сих пор не оплатила пристройку к школе №43
Три школы Ярославля стали базовыми для Российской академии наук
Боялся административной отвественности, а попал под уголовную: в Ярославской области мужчина пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД
В Дзержинском районе Ярославля построят школу и дом культуры