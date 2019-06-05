Центр Ярославля окрасился в панафриканские цвета: пробки на дорогах 8 баллов

СЕГОДНЯ 18:04 2019-06-05T18:04:17+03:00

Красные, желтые и совсем чуть-чуть зеленые улицы в час-пик застали водителей врасплох

Изменить размер текста: A A

Ярославль встал в восьмибалльные пробки. Центр города на Яндекс.Пробказ окрашен в красный, желтый и кое-где красный. За бортом +26 градусов, а скорость потока колеблется от трех до пятнадцати километров в час.

Практически намертво встала Октябрьская площадь. На Заволжский мост машины въезжают очень медленно, очевидцы сообщают об аварии:

- На Октябрьском мосту в сторону Заволжского р-на произошла авария, 4 машины сложились гармошкой. Пробка (в 17 с копейками) в том направлении очень внушительная. Выбирайте альтернативные пути.

Информация о ДТП уточняется.

От площади Богоявления Первомайская улица мимо кольца у Волковского театра, далее Первомайский бульвар, Красная площадь и улица Советская почти не едет. То же самое на улице Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU