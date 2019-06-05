В Рыбинске восстановят смотровую, которую в прошлом году разбили вандалы

СЕГОДНЯ 17:55 2019-06-05T17:55:38+03:00

На реставрацию выделено больше 600 тысяч рублей

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В Рыбинске подрядная организация приступила к восстановлению смотровой площадки на Волжской набережной города. В августе 2018 года смотровая пострадала от рук вандалов. На данный момент подрядчик проводит подготовительные работы перед укладкой гранитных плит.

- В течение месяца по условиям контракта организация, определившаяся по итогам аукциона, должна приобрести часть материалов и восстановить облицовочное покрытие, - пояснил директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.

На покупку необходимых материалов из городского бюджета было выделено около 400 тысяч рублей. В администрации Рыбинска также уточнили, что восстановительные работы должны быть завершены до третьего июля.

ИСТОЧНИК KP.RU