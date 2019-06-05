Фабрику «Собрание» оштрафовали за переделанный фасад магазина на Депутатской улице
Фабрику «Собрание» оштрафовали за переделанный фасад магазина на Депутатской улице в Ярославле. Такое решение в конце марта принял Кировский районный суд.
Иск подал Департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Поводом для разбирательств стал ремонт и покраска фасада здания, окон и карнизов без разрешения департамента.
- Дом является памятником истории и культуры «Дом жилой с лавками Гарцева». Все работы по ремонту и реставрации должны быть согласованы с департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области, - говорится в материалах дела.
Представители фабрики «Собрание» возражали: мол, работ по оштукатуриванию фасада данного здания и замене заполнений конных проемов не было, соответственно, выполненные работы нельзя классифицировать как ремонтные.
- В связи с этим за получением разрешения на проведение работ ООО «Собрание» не обращалось, - пояснила сторона защиты.
Однако суд посчитал, что даже окраска фасада, оконных блоков и установка козырьков относятся к строительным работам. А значит, разрешение все-таки нужно было получить.
В итоге на компанию наложили штраф в 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU