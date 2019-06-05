СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-05T17:08:07+03:00

Новый облик здания нужно было согласовать с департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Изменить размер текста: A A

Фабрику «Собрание» оштрафовали за переделанный фасад магазина на Депутатской улице в Ярославле. Такое решение в конце марта принял Кировский районный суд.

Иск подал Департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Поводом для разбирательств стал ремонт и покраска фасада здания, окон и карнизов без разрешения департамента.

- Дом является памятником истории и культуры «Дом жилой с лавками Гарцева». Все работы по ремонту и реставрации должны быть согласованы с департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области, - говорится в материалах дела.

Представители фабрики «Собрание» возражали: мол, работ по оштукатуриванию фасада данного здания и замене заполнений конных проемов не было, соответственно, выполненные работы нельзя классифицировать как ремонтные.

- В связи с этим за получением разрешения на проведение работ ООО «Собрание» не обращалось, - пояснила сторона защиты.

Однако суд посчитал, что даже окраска фасада, оконных блоков и установка козырьков относятся к строительным работам. А значит, разрешение все-таки нужно было получить.

В итоге на компанию наложили штраф в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU