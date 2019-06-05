В Ярославле осудят директора «СК Прогресс», который скрывал доходы предприятия

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-05T16:47:16+03:00

Кроме того, мужчина не выплачивал зарплату своим работникам

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В Ярославской области завершилось расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «СК Прогресс». Мужчина обвиняется в сокрытии денежных средств компании. Кроме того, с марта 2016 года по октябрь 2017 года он не выплачивал заработную плату работникам предприятия.

- Сумма задолженности превысила 7 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе Следственного Управления следственного комитета РФ по Ярославской области. - А в период с мая по декабрь 2017 года обвиняемый, имея задолженность перед государством по уплате налоговых платежей, умышленно сокрыл денежные средства предприятия на сумму свыше 21 миллиона рублей.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело уже передано в суд. На данный момент преступник находится под подпиской о невыезде. На имущество подсудимого наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU