Дмитрий Красоткин вошел в тренерский штаб «Локомотива»
Стало известно, какие специалисты будут помогать Крейгу МакТавишу в сезоне 2019/2020. В тренерский штаб основной команды ХК «Локомотив» вошли:
Дмитрий Красоткин, под руководством которого молодежная команда «Локо» трижды брала Кубок Харламова. Это будет первый сезон, который многолетний капитан «бронепоезда» проведет в качестве тренера в КХЛ.
Вячеслав Уваев, бывший защитник, игрок ярославского «Торпедо» (1987-1990гг), тренер в мытищинском «Атланте», московской «Красной Армии» и подольского «Витязя».
Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда» Майк Пелино, игравший когда то в национальной сборной Канады.
Ларс-Йоран Альквист станет тренером по физической подготовке.
С вратарями продолжит работать Яакко Валкамаа.
ИСТОЧНИК KP.RU