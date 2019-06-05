2019-06-05T16:33:44+03:00
Спорт

Дмитрий Красоткин вошел в тренерский штаб «Локомотива»

А вместе с ним: Пелино, Уваев, Альквист и Валкамаа
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Официальный сайт ХК "Локомотив" Ярославль/hclokomotiv.ruФото: Официальный сайт ХК "Локомотив" Ярославль/hclokomotiv.ru
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Стало известно, какие специалисты будут помогать Крейгу МакТавишу в сезоне 2019/2020. В тренерский штаб основной команды ХК «Локомотив» вошли:

Дмитрий Красоткин, под руководством которого молодежная команда «Локо» трижды брала Кубок Харламова. Это будет первый сезон, который многолетний капитан «бронепоезда» проведет в качестве тренера в КХЛ.

Вячеслав Уваев, бывший защитник, игрок ярославского «Торпедо» (1987-1990гг), тренер в мытищинском «Атланте», московской «Красной Армии» и подольского «Витязя».

Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда» Майк Пелино, игравший когда то в национальной сборной Канады.

Ларс-Йоран Альквист станет тренером по физической подготовке.

С вратарями продолжит работать Яакко Валкамаа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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