2019-06-05T16:28:42+03:00
Общество

Ярославец отправится на обязательные работы за езду в нетрезвом виде

Он вовремя не оплатил административный штраф
Екатерина РЯБЦЕВА
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Житель Ярославля был пьян, когда сел за руль. Он совершил административное правонарушение и получил штраф в 30 тысяч рублей.

Погашать его мужчина не торопился. В установленные 60 дней он так и не оплатил долг. Приставы-исполнители направили административный протокол в суд.

– Неуплата административного штрафа в 60-дневный срок влечет удвоение суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, – сообщили в пресс-службе УССП по Ярославской области.

Суд признал мужчину виновным и отправил его на обязательные работы на 30 часов. Штраф и исполнительный сбор также остались за безответственным водителем.

Долг он уже погасил и собирается на обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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