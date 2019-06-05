2019-06-05T15:56:34+03:00
Общество

Мэрия Ярославля до сих пор не оплатила пристройку к школе №43

Об этом сообщил глава города Владимир Волков
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пристройку к школе №43 сделали в прошлом году.Пристройку к школе №43 сделали в прошлом году.Фото: Мэрия Ярославля
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Мэрия до сих пор не оплатила пристройку к школе №43. В этом признался мэр Владимир Волков во время отчета о работе за прошлый год перед муниципалитетом города.

- По объекту обязательства не были выполнены. Долг в размере 45 миллионов рублей перешел на этот год, - отметил мэр в докладе.

Напомним, пристройку ввели в эксплуатацию в прошлом году. Новый корпус соединили со старым зданием переходом на уровне второго этажа. В пристройке разместили столовую, актовый зал и кабинеты.

Также Владимир Волков рассказал, что в Дзержинском районе Ярославля собираются строить новую школу и ДК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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