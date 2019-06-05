В Ярославской области гадюка напала на 13-летнюю девочку
В Ярославской области гадюка напала на 13-летнюю девочку. Происшествие случилось в Некоузском районе, куда ребенок приехал из Рыбинска к родным. По предварительной информации, змея напала на девочку прямо во дворе частного дома.
Ребенка в срочном порядке доставили в Некоузскую ЦРБ и вкололи противозмеиную сыворотку. Сначала девочку поместили в реанимацию, но через некоторое время перевели в обычную палату.
- Состояние пострадавшей улучшилось, угрозы жизни нет - сообщили медики.
Напомним, в начале мая в Некоузском районе гадюка напала на жителя Москвы, который приехал на дачу. Однако мужчине не дали антидот. В департаменте здравоохранения пояснили, что противоядие дают не всем и не всегда.
ИСТОЧНИК KP.RU