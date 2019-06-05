2019-06-05T13:39:51+03:00
Происшествия

В Ярославской области гадюка напала на 13-летнюю девочку

Ребенку в больнице ввели противоядие
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Гадюка укусила 13-летнюю девочку в Ярославской области. Фото: Олег Устинович.Гадюка укусила 13-летнюю девочку в Ярославской области. Фото: Олег Устинович.
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В Ярославской области гадюка напала на 13-летнюю девочку. Происшествие случилось в Некоузском районе, куда ребенок приехал из Рыбинска к родным. По предварительной информации, змея напала на девочку прямо во дворе частного дома.

Ребенка в срочном порядке доставили в Некоузскую ЦРБ и вкололи противозмеиную сыворотку. Сначала девочку поместили в реанимацию, но через некоторое время перевели в обычную палату.

- Состояние пострадавшей улучшилось, угрозы жизни нет - сообщили медики.

Напомним, в начале мая в Некоузском районе гадюка напала на жителя Москвы, который приехал на дачу. Однако мужчине не дали антидот. В департаменте здравоохранения пояснили, что противоядие дают не всем и не всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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