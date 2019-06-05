Большой куш: у 27-летнего переславца украли портмоне, в котором лежало 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-05T13:33:47+03:00

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В Переславле-Залесском у 27-летнего парня украли кошелек. Молодой человек оставил его на скамейке возле кафе, а когда спохватился, его уже не было. В портмоне были документы и 40 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли полицейские. Им оказался 30-летний мужчина. На него завели уголовное дело по статье «Кража», а похищенное изъяли.

Другой молодой ярославец стал не жертвой, а злоумышленником: парень познакомился в интернете с 37-летней женщиной, приехал к ней в гости и обокрал на 140 тысяч

ИСТОЧНИК KP.RU