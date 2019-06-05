Сказочному фестивалю быть: в Переславль-Залесский приедет Дед Мороз, Баба-Яга и Алеша Попович

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-05T12:44:08+03:00

Сейчас в нашей области разрабатывается новый туристический маршрут под названием «Дорога сказок» Фото: Правительство Ярославской области

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В Переславле-Залесском состоится десятый летний сказочный фестиваль «В гости к Берендею». Он пройдет 8 июня.

На фестиваль приедут Снегурочка с Дедом Морозом, Алеша Попович и Василиса Премудрая, Царевна-лягушка, Баба-яга, Крошечка-Хаврошечка и другие сказочные персонажи.

– Ярославский регион привлекателен для семейного отдыха с детьми, – считает директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова.

Сейчас в нашей области разрабатывается новый туристический маршрут под названием «Дорога сказок». Он объединит интересных героев и позволит хорошо провести время.

На переславском фестивале герои увидят интерактивные программы, посетят экскурсию по сказочной горнице Берендея, где смогут посидеть на царском троне и услышать истории про волшебников.

ИСТОЧНИК KP.RU