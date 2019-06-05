Сказочному фестивалю быть: в Переславль-Залесский приедет Дед Мороз, Баба-Яга и Алеша Попович
В Переславле-Залесском состоится десятый летний сказочный фестиваль «В гости к Берендею». Он пройдет 8 июня.
На фестиваль приедут Снегурочка с Дедом Морозом, Алеша Попович и Василиса Премудрая, Царевна-лягушка, Баба-яга, Крошечка-Хаврошечка и другие сказочные персонажи.
– Ярославский регион привлекателен для семейного отдыха с детьми, – считает директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова.
Сейчас в нашей области разрабатывается новый туристический маршрут под названием «Дорога сказок». Он объединит интересных героев и позволит хорошо провести время.
На переславском фестивале герои увидят интерактивные программы, посетят экскурсию по сказочной горнице Берендея, где смогут посидеть на царском троне и услышать истории про волшебников.
ИСТОЧНИК KP.RU