2019-06-05T12:35:35+03:00
Происшествия

В Ярославле посадили пьяного водителя, убившего женщину на пешеходном переходе

Мужчина сбил пешехода на улице Чкалова
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчина проведет за решеткой два с половиной годаМужчина проведет за решеткой два с половиной годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мужчина, который 4 сентября 2017 года сбил на пешеходном переходе на улице Чкалова 60-летнюю женщину, отправится за решетку. Водитель услышал приговор суда: два с половиной года лишения свободы. Удалось доказать, что водитель был пьян.

- В ходе предварительного следствия проведены автотехническая, судебно-медицинская экспертизы. Следствием собраны исчерпывающие доказательства, расследование завершено. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На два с половиной года его так же лишили права управлять транспортными средствами. Срок начнется после того, как водитель-убийца выйдет из-за решетки

ИСТОЧНИК KP.RU

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