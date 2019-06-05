12 июня перекроют почти весь центр Ярославля

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-05T11:49:00+03:00

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12 июня в Ярославле будут проходить культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню России. Праздник организуют на Советской площади. В связи с этим с 8.00 до 18.30 часов будет ограничено движение, остановка и стоянка машин. С 8.00 до 14.00 часов ограничение введется на улицах Первомайская, Кедрова, Революционная, на верхнем и нижнем ярусе Волжской набережной, в Народном и Советском переулках и на верхнем ярусе Которосльной набережной, а также в Подзеленье.

– Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения РФ, – обратилась пресс-служба мэрии к горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU