СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-05T10:52:33+03:00

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В Ярославской области 7-летний мальчик утонул в ванне. Трагедия произошла вечером 4 июня в квартире одного из многоквартирных домов в Гаврилов-Яме. Ребенок пошел мыться, остался на какое-то время один. Через некоторое время родные нашли его уже мертвым. Вероятнее всего, мальчик захлебнулся.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ведется следствие, назначены судебно-медицинские экспертизы, – сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Известно, что семья, в которой произошло несчастье, благополучная.

Напомним, в том же Гаврилов-Яме 30 мая мемориальная плита упала на ребенка. Мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице. Кроме того, несчастный случай с 4-летней девочкой произошел 3 июня в Переславле-Залесском. Малышка каталась с горки, запуталась в канате и погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU