Жительница Ярославской области познакомилась в соцсетях с молодым человеком, который украл у нее украшения на 140 тысяч рублей
Полиция нашла подозреваемого
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37-летняя жительница Ростова-Великого обратилась в полицию и рассказала, что у нее украли драгоценности на сумму более 140 тысяч рублей. Выяснилось, что в соцсетях женщина познакомилась с молодым человеком. Тот приехал, но исчез уже через несколько дней. Вместе с ним пропали и ювелирные украшения.
Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 20-летний не работающий житель Ярославля. Он дал признательные показания и уточнил, что украденное сдал в ломбарды.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU