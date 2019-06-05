Жительница Ярославской области познакомилась в соцсетях с молодым человеком, который украл у нее украшения на 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-06-05T09:32:30+03:00

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37-летняя жительница Ростова-Великого обратилась в полицию и рассказала, что у нее украли драгоценности на сумму более 140 тысяч рублей. Выяснилось, что в соцсетях женщина познакомилась с молодым человеком. Тот приехал, но исчез уже через несколько дней. Вместе с ним пропали и ювелирные украшения.

Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 20-летний не работающий житель Ярославля. Он дал признательные показания и уточнил, что украденное сдал в ломбарды.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU