В Ярославль пришло очень жаркое лето

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-05T08:45:57+03:00

Самый жаркий день на этой неделе синоптики обещают 6 июня Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

На этой неделе температура воздуха поднимется до 33 градусов

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В Ярославль пришло настоящее жаркое лето. В среду, 5 июня, температура воздуха достигнет 29 градусов. Ночью жара спадет: будет +14 градусов. На небе ясно, ветер юго-западный.

Самый жаркий день на этой неделе синоптики обещают 6 июня. Давление будет повышено, на этом фоне будет малооблачно. Ртуть в термометрах поднимется до 33 градусов. Не спасет ярославцев даже слабый ветерок.

А в субботу, 8 июня, прогнозируют небольшой дождь, но температура воздуха остается такой же – больше 30 градусов.

Не забывайте про головные уборы и пейте больше воды.

ИСТОЧНИК KP.RU