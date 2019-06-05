В Ярославль пришло очень жаркое лето
На этой неделе температура воздуха поднимется до 33 градусов
Самый жаркий день на этой неделе синоптики обещают 6 июняФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославль пришло настоящее жаркое лето. В среду, 5 июня, температура воздуха достигнет 29 градусов. Ночью жара спадет: будет +14 градусов. На небе ясно, ветер юго-западный.
Самый жаркий день на этой неделе синоптики обещают 6 июня. Давление будет повышено, на этом фоне будет малооблачно. Ртуть в термометрах поднимется до 33 градусов. Не спасет ярославцев даже слабый ветерок.
А в субботу, 8 июня, прогнозируют небольшой дождь, но температура воздуха остается такой же – больше 30 градусов.
Не забывайте про головные уборы и пейте больше воды.
ИСТОЧНИК KP.RU