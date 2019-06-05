2019-06-05T08:46:48+03:00
Происшествия

В Ярославле будут судить парня, который делал «закладки» вместе со своей подругой

Уголовное дело направлено в суд
Екатерина РЯБЦЕВА
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В августе 2018 года 22-летний ярославец, который не был ранее судим, делал «тайники» вместе со своей подругой. В эти места они «закладывали» наркотики. Все происходило в Дзержинском районе. Далее они фотографировали «тайники» и отправляли их географическое положение неизвестному человеку. За это молодые люди получали от 350 до 500 рублей.

Парня задержали прямо во время совершения преступления. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере и по факту покушения на незаконный сбыт.

– Прокуратурой города Ярославля уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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