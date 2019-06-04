В Ярославле автобус сбил 90-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 19:35 2019-06-04T19:35:11+03:00

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Во вторник, 4 июня, около 12 часов на Московском проспекте случилось ДТП. 45-летний водитель автобуса «ЛИАЗ» сбил бабушку. 90-летняя ярославна пострадала, ее отправили в больницу.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас проводится проверка и уточняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Ярославской области под колесами поезда погибла 72-летняя пенсионерка. Она переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU