В Ярославле автобус сбил 90-летнюю бабушку
Пострадавшая госпитализирована
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Во вторник, 4 июня, около 12 часов на Московском проспекте случилось ДТП. 45-летний водитель автобуса «ЛИАЗ» сбил бабушку. 90-летняя ярославна пострадала, ее отправили в больницу.
– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Сейчас проводится проверка и уточняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Ярославской области под колесами поезда погибла 72-летняя пенсионерка. Она переходила железнодорожные пути в неположенном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU