Черепно-мозговая, переломы и ушибы: в Ярославле мужчина 10 раз ударил бывшего мужа матери ковшом по голове
Прокуратура утвердила обвинительное заключение
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Ярославец был в квартире по месту жительства. У него случился конфликт с матерью и ее бывшим мужем. Войдя в состояние аффекта, он ударил мужчину по голове металлическим ковшом более 10 раз. Тот получил черепно-мозговую травму, переломы, ушибы и кровоподтеки. Было возбуждено уголовное дело. Свою вину ярославец признал в полном объеме.
– Следует отметить, что в июле 2017 года он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за ранее совершенное убийство и кражу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Теперь мужчина может отправиться за решетку на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU