2019-06-04T17:40:08+03:00
Экономика

«Ростелеком» увеличил количество точек бесплатного Wi-Fi в Ярославской области

В Ярославкой области ещё ряд населенных пунктов получил бесплатный доступ в интернет
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Число населенных пунктов области, обеспеченных бесплатным доступом в интернет, выросло до 31Число населенных пунктов области, обеспеченных бесплатным доступом в интернет, выросло до 31
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В рамках госпрограммы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) «Ростелеком» ввел в эксплуатацию точки Wi-Fi c бесплатным доступом в сёлах Никольское Некрасовского района, Колодино Пошехонского района, Спасское Ярославского района, в деревне Афонино и других. Таким образом число населенных пунктов области, обеспеченных бесплатным доступом в интернет, выросло до 31, сообщает пресс-служба компании.

К точкам доступа УЦН в Ярославской области подключены более тысячи устройств. Ежемесячно их пользователи потребляют около двух тысяч гигабайт трафика, а сессия в интернете в среднем длится около часа. Бесплатный Wi-Fi наиболее популярен в поселках Сосновый Бор Некрасовского района и Красный октябрь Борисоглебского района.

Роман Русских, директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО

«Ростелеком»:

«В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию ещё 19 точек доступа в разных районах области. Но главное в этом проекте то, что приход оптической магистрали в населенный позволит создать в деревне современную телеком-инфраструктуру. При желании жителей мы можем начать стройку распределительной сети и подключить к всемирной паутине каждый дом. Такое строительство идет в поселках Шестихино, Диево-Городище и Зеленой Роще. Подключение к интернету по оптике деревенских домов – вот следующий шаг устранения цифрового неравенства между городом и селом».

В целом по проекту устранения цифрового неравенства в России точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с должны быть введены в эксплуатацию в почти 14 тысячах населенных пунктов. В соответствии с Федеральным законом «О связи» Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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