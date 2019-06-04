В Ярославской области открыли туристическую экологическую тропу

СЕГОДНЯ 17:05 2019-06-04T17:51:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Большесельском районе Ярославской области разработали новый экологический маршрут для туристов. Маршрут «Большесельская экологическая тропа» разработан школой развития сельского туризма и освоения территорий «ПреОбразование». - Туристам предлагаются разные по сложности и протяженности дистанции, которые можно проходить как целиком, в течение нескольких дней, так и отдельными участками за короткие сроки, - рассказали в пресс-службе правительства Ярославской области. - Общая длина экотропы - более 150 километров. На всей длине экологической тропы расположены различные природные памятники. Среди них есть Кондратовское болото, озеро Дуниловское, исток реки Юхоти и парк Новофедоровской усадьбы. На маршруте также есть информационные таблички и GPS-треки. Они позволят посещать тропу людям с любым уровнем подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU