В Ярославской области придумали речную экскурсию на родину Федора Ушакова
В Ярославской области придумали необычную экскурсию на родину Федора Ушакова. Попасть в село Хопылево, где крестили будущего адмирала российского флота, можно по воде – на теплоходе «Московский». С июня по август запланировано пять таких прогулок от городского причала № 2 Рыбинске.
Первая двухчасовая экскурсия состоится 16 июня с 11 часов. В программу входит осмотр памятника святым Федору Ушакову и Федору Санаксарскому, храма Богоявления-на-Острову, молебен, чаепитие и беседа с настоятелем храма – отцом Савватием. Обратное отправление в Рыбинск – в 15 часов. Также выезды состоятся 30 июня, 14 и 28 июля, 4 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU