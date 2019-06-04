2019-06-04T16:41:21+03:00
Общество

В Ярославской области придумали речную экскурсию на родину Федора Ушакова

В этом году пройдет пять таких прогулок
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: администрация Рыбинска.Фото: администрация Рыбинска.
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В Ярославской области придумали необычную экскурсию на родину Федора Ушакова. Попасть в село Хопылево, где крестили будущего адмирала российского флота, можно по воде – на теплоходе «Московский». С июня по август запланировано пять таких прогулок от городского причала № 2 Рыбинске.

Первая двухчасовая экскурсия состоится 16 июня с 11 часов. В программу входит осмотр памятника святым Федору Ушакову и Федору Санаксарскому, храма Богоявления-на-Острову, молебен, чаепитие и беседа с настоятелем храма – отцом Савватием. Обратное отправление в Рыбинск – в 15 часов. Также выезды состоятся 30 июня, 14 и 28 июля, 4 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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