2019-06-04T16:23:54+03:00
Общество

Ярославского мотоциклиста, неоднократно садившегося за руль пьяным, осудили

Мужчина лишен возможности управлять транспортным средством на три года
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле осудили мотоциклиста, который несколько раз садился за руль в пьяном виде. Установлено, что за пьяную езду преступника уже лишили прав. Однако это не стало для горе-водителя преградой. Так, в ночь с 11 на 12 августа 2018 года мужчина вновь сел за руль.

- На участке юго-западной окружной дороги мотоциклист не справился с управлением и совершил ДТП, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. -Прибывшим на место экипажем Госавтоинспекции проведено освидетельствование водителя, по результатам которого у него установлено состояние алкогольного опьянения.

Мужчина предстал перед судом, где пытался оспаривать факт своего нарушения. Фемида вынесла обвинительный приговор и обязала преступника отработать 240 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина не сможет управлять транспортным средством еще три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области придумали речную экскурсию на родину Федора Ушакова
Причастен к хищению 7 миллионов из бюджета? В Ярославле бывшего заместителя директора «Спецавтохозяйства» подозревают в мошенничестве
Ярославские осужденные сдали экзамен по русскому
В Ярославле запретили купаться на двух официальных пляжах
В Ростове поезд «Ярославль-Москва» насмерть переехал женщину
Ребенок и трое взрослых пострадали при столкновении скутера с мотоциклом в Ярославской области
В трех районных больницах Ярославской области откроют службы паллиативной помощи
Ярославская предпринимательница может лишиться рыболовных снастей из-за долгов
В Рыбинске потерялся пожилой мужчина во всем черном
Власти Ярославской области назвали самые востребованные в регионе профессии
Ярославна получит компенсацию за сломанную ногу на тюбинговой трассе
Ярославль встал: что стало причиной семибалльной утренней пробки
В Ярославле ищут установивших в продуктовом магазине игровой автомат
В Ярославской области с ЕГЭ по русскому языку выгнали выпускника
Продажи онлайн-касс от «Ростелекома» выросли
Две иномарки налетели на тросовое ограждение в Ярославской области: есть пострадавшие
Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Рыбинском районе
Каталась на горке и запуталась в канате: в Переславле погибла 4-летняя девочка
Поступило несколько предложений по работе во Франции: на конкурсе сыроделов Mondial du Fromage ярославна взяла золото
Ярославская полиция подключилась к поиску пропавшей в Адыгее девочки
В Ярославле пройдет ралли классических автомобилей «Медведь»
4G-интернет МегаФона признан самым быстрым в Ярославской области
Странный выбор: ярославец украл шампуни, ополаскиватели и две бутылки виски
Костромские власти переманивают ярославских медиков к себе