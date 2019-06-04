Ярославского мотоциклиста, неоднократно садившегося за руль пьяным, осудили

СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-04T16:23:54+03:00

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В Ярославле осудили мотоциклиста, который несколько раз садился за руль в пьяном виде. Установлено, что за пьяную езду преступника уже лишили прав. Однако это не стало для горе-водителя преградой. Так, в ночь с 11 на 12 августа 2018 года мужчина вновь сел за руль.

- На участке юго-западной окружной дороги мотоциклист не справился с управлением и совершил ДТП, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. -Прибывшим на место экипажем Госавтоинспекции проведено освидетельствование водителя, по результатам которого у него установлено состояние алкогольного опьянения.

Мужчина предстал перед судом, где пытался оспаривать факт своего нарушения. Фемида вынесла обвинительный приговор и обязала преступника отработать 240 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина не сможет управлять транспортным средством еще три года.

ИСТОЧНИК KP.RU