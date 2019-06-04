2019-06-04T16:21:16+03:00
Общество

Причастен к хищению 7 миллионов из бюджета? В Ярославле бывшего заместителя директора «Спецавтохозяйства» подозревают в мошенничестве

На мужчину завели уголовное дело
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Бывшего заместителя директора САХа подозревают в мошенничестве.Бывшего заместителя директора САХа подозревают в мошенничестве.
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В Ярославле полиция завела уголовное дело на бывшего заместителя директора «Спецавтохозяйства» по статье «Мошенничество» . 49-летнего Александра Жилкина подозревают в причастности к хищению бюджетных средств в особо крупном размере.

- Ранее сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области совместно с УФСБ России по Ярославской области выявлен факт хищению бюджетных средств. В ходе предварительного расследования установлена причастность к указанной противоправной деятельности бывшего первого заместителя директора муниципального унитарного предприятия, выполняющего задачи по содержанию улично-дорожной сети Ярославля, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По версии правоохранителей, Жилкин действовал через подконтрольную ему коммерческую организацию, на счета которой в 2018 году поступала оплата по муниципальным контрактам за уборку и содержание улиц и дорог. При этом сама эта фирма никаких работ не выполняла, а выступала лишь посредником между заказчиком и субподрядными организациями. По имеющимся на сегодняшний день данным в ней осело более 6,7 миллионов рублей.

- Эти деньги были выведены из-под контроля муниципального предприятия и распределены между участниками данной противоправной схемы, - добавили в УМВД по Ярославской области.

Напомним, Жилкин уволился из САХа в начале этого года. Он был задержан. Суд выбрал для мужчины меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются и другие причастные к преступной схеме. Если мужчину признают виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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