Ярославские осужденные сдали экзамен по русскому
Школьники по всей стране написали Единый государственный экзамен по русскому языку. Не стали исключением и осужденные, которые отбывают наказание в колониях нашей области.
Они должны до 30 лет получить общее образование. Люди старше 30 лет могут учиться по собственному желанию.
Сдача экзамена проходит также, как и в школе. Члены комиссии приносят запечатанные пакеты с бланками и материалами, а перед началом проводят инструктаж и рассказывают о правилах поведения на экзамене.
Чтобы успешно сдать экзамен, осужденные ходили на занятия и консультации, а также занимались самостоятельно.
Всего к экзамену был допущены 80 человек из Углича, Рыбинска и Ярославля. Они написали изложение и сочинение на тему «Еще раз об улыбке Гагарина». На выполнение задания им было выделено 4 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU