2019-06-04T15:36:03+03:00
Общество

Ярославские осужденные сдали экзамен по русскому

Теперь они ждут сдачу предметов по выбору и долгожданный документ об образовании
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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Школьники по всей стране написали Единый государственный экзамен по русскому языку. Не стали исключением и осужденные, которые отбывают наказание в колониях нашей области.

Они должны до 30 лет получить общее образование. Люди старше 30 лет могут учиться по собственному желанию.

Сдача экзамена проходит также, как и в школе. Члены комиссии приносят запечатанные пакеты с бланками и материалами, а перед началом проводят инструктаж и рассказывают о правилах поведения на экзамене.

Чтобы успешно сдать экзамен, осужденные ходили на занятия и консультации, а также занимались самостоятельно.

Всего к экзамену был допущены 80 человек из Углича, Рыбинска и Ярославля. Они написали изложение и сочинение на тему «Еще раз об улыбке Гагарина». На выполнение задания им было выделено 4 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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