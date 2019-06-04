Ярославская предпринимательница может лишиться рыболовных снастей из-за долгов

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-04T13:42:09+03:00

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В Ярославской области женщина-предприниматель, которая занималась продажей рыболовных снастей и камуфляжа, задолжала денег за аренду помещения для магазина. Сумму долга оказалась немалая – около 317 тысяч рублей. Добровольно отдавать долги бизнесвумен не спешила.

Приставы-исполнители приехали к ней прямо в магазин. Они арестовали большую часть товаров: более 100 видов снастей, удочек и спецодежды. Если женщина не одумается, то ее рыболовные приспособления будут реализованы в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU