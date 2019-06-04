Власти Ярославской области назвали самые востребованные в регионе профессии

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-04T12:56:53+03:00

Наибольший спрос сейчас ощущается на высокоспециализированных рабочих и специалистов инженерно-технического профиля.

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В правительстве Ярославской области назвали самые востребованные в регионе профессии. По данным регионального департамента государственной службы занятости населения, наибольший спрос сейчас ощущается на высокоспециализированных рабочих и специалистов инженерно-технического профиля.

В частности, служба занятости региона располагает 547 вакансиями инженеров-технологов, 391 вакансиями инженеров-программистов, 386 вакансий инженеров-конструкторов. Также требуется 375 токарей, 384 слесаря механосборочных работ. Есть потребность в электромонтерах по ремонту и обслуживанию оборудования. В учреждения сферы услуг нужны продавцы продовольственных товаров, повара, официанты, швеи. В детские садики приглашают 143 врачей-терапевтов, 164 воспитателей, 384 медицинских сестер.

- Органы службы занятости готовы работать с различными категориями населения, предлагать людям возможности реализации своих компетенций с учетом потребностей рынка и социально-экономических прогнозов, - отметила директор департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина.

С начала года с помощью службы занятости работу получили около 7,3 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU