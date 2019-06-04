2019-06-04T12:23:06+03:00
Общество

Ярославна получит компенсацию за сломанную ногу на тюбинговой трассе

Выплатит деньги владелец спортивного парка
Екатерина РЯБЦЕВА
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Администрация парка плохо следила за спуском на тюбинговой трассе.Администрация парка плохо следила за спуском на тюбинговой трассе.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В марте 2018 года жительница Ярославской области отдыхала в парке «Изгиб». Когда девушка скатывалась на тюбинге по трассе, сломала ногу.

– Трасса для катания на тюбингах относится к горно-туристическому комплексу, на который распространяются требования Национального стандарта РФ, устанавливающего общие требования к деятельности горнолыжных комплексов, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд установил, что ярославна травмировалась из-за того, что администрация парка плохо следила за спуском на тюбинговой трассе. Также состояние снежного покрытия не отвечало нужным параметрам, а инвентарь не был безопасно использован, в чем тоже вина сотрудников.

По решению суда владелец спортивного парка выплатит девушке компенсацию за моральный и материальный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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