Ярославна получит компенсацию за сломанную ногу на тюбинговой трассе
В марте 2018 года жительница Ярославской области отдыхала в парке «Изгиб». Когда девушка скатывалась на тюбинге по трассе, сломала ногу.
– Трасса для катания на тюбингах относится к горно-туристическому комплексу, на который распространяются требования Национального стандарта РФ, устанавливающего общие требования к деятельности горнолыжных комплексов, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Суд установил, что ярославна травмировалась из-за того, что администрация парка плохо следила за спуском на тюбинговой трассе. Также состояние снежного покрытия не отвечало нужным параметрам, а инвентарь не был безопасно использован, в чем тоже вина сотрудников.
По решению суда владелец спортивного парка выплатит девушке компенсацию за моральный и материальный вред.
ИСТОЧНИК KP.RU