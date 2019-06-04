Ярославль встал: что стало причиной семибалльной утренней пробки

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-04T11:50:51+03:00

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Утром, 4 июня, ничто не предвещало транспортного коллапса. Однако город встал. К 10 часам утра в центральной части Ярославля Яндекс оценил пробку в 7 баллов.

Напомним, власти приняли решение перекрыть часть улицы Победы возле Соборной мечети в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам.

На проспекте Октября машины двигались как гусеницы. Их скорость составляла 5 километров в час. Не лучше была ситуация и на Советской улице. На кольце Октябрьской площади также образовался затор.

Не удалось быстро проскочить и автомобилистам, двигающимся по проспекту Толбухина. Движение было затруднено и на самой улице Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU