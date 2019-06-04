2019-06-04T11:35:47+03:00
Происшествия

В Ярославле ищут установивших в продуктовом магазине игровой автомат

В Заволжском районе кто-то попытался создать свою «игорную зонку»
Роман РЫЖИКОВ
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По факту незаконной организации и проведения азартных игр уже возбуждено уголовное делоПо факту незаконной организации и проведения азартных игр уже возбуждено уголовное делоФото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославле ищут «предпринимателей», который установили игровой автомат в одном из продуктовых магазинов в Заволжском районе. Свое казино с интернетом и продуктами открыли неизвестные на улице Авиаторов. Сейчас на месте бывшей «игорной зоны» пусто – однорукого бандита задержали правоохранители. А вот организаторов – нет.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление лиц, причастных к совершению преступления. – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Тем временем, уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр уже возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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