СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-04T11:24:08+03:00

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В Ярославской области с ЕГЭ по русскому языку выгнали выпускника. Напомним, экзамен школьники сдавали 3 июня. Общее количество выпускников, принявших в нем участие, в регионе составило 5659 человек.

– Один человек удален с экзамена за наличие мобильного телефона, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

В остальном ЕГЭ прошел в штатном режиме, без сбоев. По данным департамента, в области было открыто 54 пункта. За проведением ЕГЭ следили 90 общественных наблюдателей. Экзаменационные материалы распечатывались в аудиториях, а сканирование работ происходит в штабе пунктов. Экзамен по русскому языку является одним из двух обязательных для получения аттестата. Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать, – 24. Результаты экзаменов по русскому языку будут известны не позднее 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU