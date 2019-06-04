Две иномарки налетели на тросовое ограждение в Ярославской области: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-04T11:08:57+03:00

На трассе Москва-Холмогоры столкнулись два авто, одно перевернулось. Фото: УМВД по Ярославской области.

Машины столкнулись и одна из них перевернулась

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Серьезное ДТП произошло в Ростовском районе Ярославской области 3 июня в 16.47. На трассе «Холмогоры» столкнулись две машины, двигавшиеся в попутном направлении.

- По предварительной информации, 25-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь по направлению в сторону Москвы, неправильно выбрал дистанцию до двигающейся в попутном направлении автомашины «Ниссан Х-Трэил», за рулем которой находился 51-летний водитель, - прокомментировали в УМВД по Ярославской области.

После столкновения обе иномарки налетели на тросовые ограждения, повредив их. А «Ниссан» еще и перевернулся на бок. Пострадал водитель этой машины. По данным полиции, он нуждается в амбулаторном лечении.

Напомним, в ночь на 4 июня в Рыбинском районе Ярославской области в аварии пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU