Две иномарки налетели на тросовое ограждение в Ярославской области: есть пострадавшие
Серьезное ДТП произошло в Ростовском районе Ярославской области 3 июня в 16.47. На трассе «Холмогоры» столкнулись две машины, двигавшиеся в попутном направлении.
- По предварительной информации, 25-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь по направлению в сторону Москвы, неправильно выбрал дистанцию до двигающейся в попутном направлении автомашины «Ниссан Х-Трэил», за рулем которой находился 51-летний водитель, - прокомментировали в УМВД по Ярославской области.
После столкновения обе иномарки налетели на тросовые ограждения, повредив их. А «Ниссан» еще и перевернулся на бок. Пострадал водитель этой машины. По данным полиции, он нуждается в амбулаторном лечении.
Напомним, в ночь на 4 июня в Рыбинском районе Ярославской области в аварии пострадали четыре человека.
ИСТОЧНИК KP.RU