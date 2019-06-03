Поступило несколько предложений по работе во Франции: на конкурсе сыроделов Mondial du Fromage ярославна взяла золото

3 Июнь 21:03 2019-06-03T21:03:23+03:00

Ирина Вырупаеву заваливают поздравлениями в социальных сетях, поздравляем и мы

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На сырном салоне во Франции ярославский сыродел Ирина Вырупаева взяла золото! Ее сыр покорил экспертов престижного конкурса Mondial du Fromage, который проходил во французском Туре.

- Я боец и спортсменка, за моей спиной много сражений, а в портфолио - наград. Но даже приглашение на этот конкурс - моя маленькая победа, результат трехлетнего сложного пути на ниве нового российского сыроделия. – писала Ирина, собираясь во Францию.

Теперь, когда стало ясно, что она – лучшая в своем деле, ярославна уже получает интересные предложения:

- Поступило несколько предложений по работе во Франции. Но я ещё подумаю, кто кому нужнее.

Российские коллеги Ирины тоже могут похвастаться наградами: еще одна золотая медаль и одна серебряная уедут в Московскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU