Поступило несколько предложений по работе во Франции: на конкурсе сыроделов Mondial du Fromage ярославна взяла золото
На сырном салоне во Франции ярославский сыродел Ирина Вырупаева взяла золото! Ее сыр покорил экспертов престижного конкурса Mondial du Fromage, который проходил во французском Туре.
- Я боец и спортсменка, за моей спиной много сражений, а в портфолио - наград. Но даже приглашение на этот конкурс - моя маленькая победа, результат трехлетнего сложного пути на ниве нового российского сыроделия. – писала Ирина, собираясь во Францию.
Теперь, когда стало ясно, что она – лучшая в своем деле, ярославна уже получает интересные предложения:
- Поступило несколько предложений по работе во Франции. Но я ещё подумаю, кто кому нужнее.
Российские коллеги Ирины тоже могут похвастаться наградами: еще одна золотая медаль и одна серебряная уедут в Московскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU