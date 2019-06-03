Ярославская полиция подключилась к поиску пропавшей в Адыгее девочки

3 Июнь 20:29 2019-06-03T20:29:48+03:00

Есть шанс, что исчезнувший подросток найдется в Ярославской или соседних областях

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Ярославские полицейские присоединились к поиску пропавшей в Майкопе 16-летней Шопиной Дарьи. 24 мая Даша вышла из лицея № 34 на Первомайской, 240 и исчезла. О ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Даша среднего роста, 160-170 см, среднего телосложения. Цвет глаз серо-зеленый, волосы русые. Под глазом родинка.

Девушка была одета в белую блузку, темно-синюю кофту и черные брюки. С собой у нее был цветной рюкзак.

Следственный комитет по Республике Адыгея возбудил уголовное дело по факту исчезновения девушки.

Если вы видели или знаете что-то о местоположении Дарьи Шопиной, просим сообщить по телефонам 8 (8772) 52-25-24, 57-17-27, или 02

Пропавшая Дарья ШопинаФото: УМВД по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU