В Ярославле пройдет ралли классических автомобилей «Медведь»
Водителей обычных авто просят быть внимательней
Увидеть автомобили, на которых ездили и о которых мечтали наши родители и бабушки с дедушками, можно будет с 13 по 15 июняФото: Роман РЫЖИКОВ
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На следующей неделе, с 13 по 15 июня в Ярославле будет необычно много классических машин: в городе пройдет ралли «Медведь». Раритетные авто можно будет увидеть не только в потоке, но и на выставке на Советской площади.
Водителей всех остальных автомобилей власти просят быть внимательнее и соблюдать ПДД. Впрочем, это касается и участников мероприятия
ИСТОЧНИК KP.RU