2019-06-03T20:08:26+03:00
Общество

В Ярославле пройдет ралли классических автомобилей «Медведь»

Водителей обычных авто просят быть внимательней
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Увидеть автомобили, на которых ездили и о которых мечтали наши родители и бабушки с дедушками, можно будет с 13 по 15 июняУвидеть автомобили, на которых ездили и о которых мечтали наши родители и бабушки с дедушками, можно будет с 13 по 15 июняФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

На следующей неделе, с 13 по 15 июня в Ярославле будет необычно много классических машин: в городе пройдет ралли «Медведь». Раритетные авто можно будет увидеть не только в потоке, но и на выставке на Советской площади.

Водителей всех остальных автомобилей власти просят быть внимательнее и соблюдать ПДД. Впрочем, это касается и участников мероприятия

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поступило несколько предложений по работе во Франции: на конкурсе сыроделов Mondial du Fromage ярославна взяла золото
Ярославская полиция подключилась к поиску пропавшей в Адыгее девочки
4G-интернет МегаФона признан самым быстрым в Ярославской области
Странный выбор: ярославец украл шампуни, ополаскиватели и две бутылки виски
Костромские власти переманивают ярославских медиков к себе
В Ярославле состоялся «Зелёный Марафон»
Рыбинский торговый центр оплатил установку в городе остановок и светофоров
В Заволжском районе Ярославля поймали педофила
В сети появилось позитивное видео: ярославец искренне радуется ремонту Суринского путепровода
Появилось видео, как из парка «Нефтяник» в Ярославле украли вагончик от детского поезда
Мобильный интернет Tele2 признан одним из лучших в Ярославской области
В Ярославле перед судом предстанут браконьеры, которые отстреливали лосей
В Ярославле чайка нападает на людей, которые подходят к ее птенцам
«Тянутся к прекрасному»: мэр Ярославля не стал ругать жителей, ворующих цветы с клумб
Ярославец сделал себе поддельные права и ездил с ними, пока не попался
3 и 4 июня в Ярославле перекроют дороги из-за мусульманского праздника
Мэрия Ярославля намерена взять контроль над счетчиками уличного освещения
Можно в лицо: в Ярославле пройдет встреча всех желающих с дорожниками
Фонд капремонта отчитался о запуске в работу всех отремонтированных лифтов. Но в мэрии эту информацию назвали недостоверной
Ярославна не платила налоги на свой бизнес, и приставы вынули долг прямо из кассы торговой точки
В Ярославле подрядчик по ремонту дорог уже начал срывать сроки
В Ярославской области пенсионер решил продать гараж, но пострадал от мошенников
Ярославль готовится к фестивалю «Пир на Волге»
Ложная тревога: на этой неделе жители Рыбинска услышат сигнал системы оповещения
В Ярославле прошла акция антипрививочников