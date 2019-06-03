В Ярославле пройдет ралли классических автомобилей «Медведь»

3 Июнь 20:08 2019-06-03T20:08:26+03:00

Увидеть автомобили, на которых ездили и о которых мечтали наши родители и бабушки с дедушками, можно будет с 13 по 15 июня Фото: Роман РЫЖИКОВ

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На следующей неделе, с 13 по 15 июня в Ярославле будет необычно много классических машин: в городе пройдет ралли «Медведь». Раритетные авто можно будет увидеть не только в потоке, но и на выставке на Советской площади.

Водителей всех остальных автомобилей власти просят быть внимательнее и соблюдать ПДД. Впрочем, это касается и участников мероприятия

ИСТОЧНИК KP.RU