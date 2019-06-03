4G-интернет МегаФона признан самым быстрым в Ярославской области

СЕГОДНЯ 17:56 2019-06-03T17:56:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily обнародовало итоги новых замеров скоростей мобильного доступа в сетях российских операторов. В Ярославской области лидером по средним и максимальным скоростям передачи данных в сети 4G признан МегаФон, показавший результаты до 240 Мбит/c.

Регулярные масштабные исследования скоростей мобильного интернета TelecomDaily проводит в рамках собственного независимого проекта «Качество связи». В каждом регионе делаются сотни замеров в сетях ведущих операторов. Кроме скоростей доступа анализируются стабильность соединения и скорость отзыва абонентского устройства (ping). Для получения объективной картины тесты проводятся в разное время, в том числе в период повышенной загрузки сети, и в разных точках регионов РФ.

Результаты нового исследования TelecomDaily презентовало 3 июня на пресс-конференции, состоявшейся в отеле «Park Inn». Согласно данным информагентства, в сети 4G несомненным лидером стал МегаФон. В Ярославской области оператор показал наиболее высокие результаты сразу по четырем показателям: средней и максимальной скорости передачи данных к пользователю (29,6 Мбит/с и 240 Мбит/с), а также средней и максимальной скорости передачи от пользователя (соответственно 10,6 Мбит/c и 48 Мбит/с). К каждом случае это значительно выше результатов, полученных независимыми экспертами в других сетях.

Как отмечают в компании «МегаФон», выводы экспертов TelecomDaily – закономерный итог постоянной работы над оптимизацией параметров сети и улучшением качества мобильных сервисов. В Ярославской области оператор увеличил емкость существующих базовых станций стандарта 4G/ LTE 1800 в два раза, что позволило снизить нагрузку на оборудование и увеличить скорости доступа для каждого пользователя мобильного интернета. А модернизация сети 4G, проведенная МегаФоном в 2018 году, положительно сказалась на показателе ping.

- Мы готовы ставить рекорды. Так, в этом году к началу хоккейного сезона проведем работы, в результате которых скорость доступа на стадионе «Арена 2000» вырастет до 450 Мбит в секунду. Но куда важнее обеспечить абоненту стабильность соединения повсюду – на работе и дома, в областном центре и в районах, а также гарантированно высокие средние скорости, с которыми он, по сути, и имеет дело в реальной ситуации. Поэтому особенно приятно, что эксперты TelecomDaily подтвердили наше первенство и по этому показателю, - отметил Сергей Обичкин, директор Ярославского регионального отделения ПАО «МегаФон».

Фото: "Мегафон".

ИСТОЧНИК KP.RU