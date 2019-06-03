Костромские власти переманивают ярославских медиков к себе
Десант из представителей медучреждений соседнего региона приехал к студентам ЯГМУ
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Власти Костромской области активно зовут в свой регион ярославских медиков. Десант из представителей 30 лечебных учреждений соседней области приезжал к студентам ЯГМУ, чтобы рассказать им о преимуществах работы в Костроме.
Как сообщается на сайте администрации Костромской области, молодых специалистов в регион привлекают квартирами, которые дают врачам, деньгами (миллионом по федеральной программе «Земский доктор», 500 тысяч – по областному закону), новыми местами в строящихся учреждениях и другим.
Откликнутся ли ярославские выпускники на эти предложения, увидим.
ИСТОЧНИК KP.RU