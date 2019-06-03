В Ярославле состоялся «Зелёный Марафон»

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-03T19:06:57+03:00

Более 1400 участников приняли участие в забегах, в их числе 416 детей

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Организатором «Зеленого марафона» с 2012 года является ПАО Сбербанк. В 2019 году мероприятие приурочено к Дню защиты детей.

В открытии праздника Ярославле приняли участие заместитель председателя правительства Ярославской области Илья Баланин, глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии Ярославля Александр Трудоношин, бронзовый призер олимпийских игр по фристайлу Илья Буров, чемпион мира по фристайлу Максим Буров, управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадим Лушин.

Старт забега 4,2 км спортсменам дал мэр Ярославля Владимир Волков.

Впервые в соревновательной программе состоялись детские забеги на короткие дистанции в двух возрастных категориях — от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет.

Помимо соревновательной и концертной программы, были организованы игровые площадки, конкурсы и викторины. Взрослые и дети могли принять участие в большом количестве спортивных и творческих мастер-классов от партнеров мероприятия. Состоялись две социальных благотворительных акции, на которых можно было приобрести поделки, сделанные руками воспитанников одного из детских домов, а также перечислить средства в благотворительный фонд.

В целом, мероприятие посетило около 2500 ярославцев и гостей города. Более 1400 участников приняли участие в забегах, в их числе 416 детей.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

ИСТОЧНИК KP.RU