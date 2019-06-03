Рыбинский торговый центр оплатил установку в городе остановок и светофоров

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-03T16:54:48+03:00

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В Рыбинске появились две новые остановки и четыре светофора. Расположены они на улице 50 лет ВЛКСМ, рядом с крупным торговым центром. Собственно магазин и оплатил установку новых объектов.

- На этом отрезке дороги было много несанкционированных выходов на проезжую часть, вне границ существующего пешеходного перехода. Для того, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации, проведены изменения, - сообщили в администрации Рыбинска.

Схема движения в этом месте претерпела некоторые изменения. Остановки общественного транспорта перенесли дальше от перекрестка с круговым движением. Старые остановочные павильоны, располагавшиеся в этом месте, починят и установят на других улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU