2019-06-03T16:11:31+03:00
Происшествия

В Заволжском районе Ярославля поймали педофила

Следственный комитет завел на извращенца уголовное дело
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Заволжском районе Ярославля поймали педофила.В Заволжском районе Ярославля поймали педофила.
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В Ярославле поймали педофила. Мужчина был задержан в Заволжском районе. По слухам, которые ходят среди местных жителей, извращенец заманил в подъезд двух девочек и разделся перед ними.

- Возбуждено уголовное дело, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Задержанного поместили в психиатрическую лечебницу, - рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Более подробная информация по этому делу не разглашается в интересах следствия.

Напомним, в Ярославле из парка отдыха украли вагон от детского поезда. Видео происшествия появилось в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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