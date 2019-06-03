В Заволжском районе Ярославля поймали педофила

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-03T16:11:31+03:00

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В Ярославле поймали педофила. Мужчина был задержан в Заволжском районе. По слухам, которые ходят среди местных жителей, извращенец заманил в подъезд двух девочек и разделся перед ними.

- Возбуждено уголовное дело, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Задержанного поместили в психиатрическую лечебницу, - рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Более подробная информация по этому делу не разглашается в интересах следствия.

Напомним, в Ярославле из парка отдыха украли вагон от детского поезда. Видео происшествия появилось в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU