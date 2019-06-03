2019-06-03T15:52:05+03:00
Общество

В сети появилось позитивное видео: ярославец искренне радуется ремонту Суринского путепровода

В комментарии пришли и те, кто критически отнесся к посту и написал свои мысли на этот счет
Екатерина РЯБЦЕВА
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В группе «Подслушано у водителей | Ярославль» появилось позитивное видео. Горожанин Иван назвал его так: «Ура, окружная приходит в себя». Речь идет о почти отремонтированном Суринском путепроводе. На кадрах видно, как автор видео бодро едет по мосту и комментирует дорожную ситуацию, которая наконец-то его устраивает.

– Делаем ставки, – комментируют пост ярославские скептики. Они имеют в виду срок, на который хватит ремонта магистрали.

Кто-то подхватил настроение автора и вторит ему радостными откликами.

– Это лучшее, что я слышал за последний год! – написал пользователь Тимур.

Чудо! В Ярославле починили окружную.Видео: Ваня Сариогло / Подслушано у водителей! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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