В сети появилось позитивное видео: ярославец искренне радуется ремонту Суринского путепровода
В группе «Подслушано у водителей | Ярославль» появилось позитивное видео. Горожанин Иван назвал его так: «Ура, окружная приходит в себя». Речь идет о почти отремонтированном Суринском путепроводе. На кадрах видно, как автор видео бодро едет по мосту и комментирует дорожную ситуацию, которая наконец-то его устраивает.
– Делаем ставки, – комментируют пост ярославские скептики. Они имеют в виду срок, на который хватит ремонта магистрали.
Кто-то подхватил настроение автора и вторит ему радостными откликами.
– Это лучшее, что я слышал за последний год! – написал пользователь Тимур.
Чудо! В Ярославле починили окружную.Видео: Ваня Сариогло / Подслушано у водителей! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU