Появилось видео, как из парка «Нефтяник» в Ярославле украли вагончик от детского поезда

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-03T15:48:54+03:00

В Ярославле из парка "Нефтяник" украли детский вагончик. Фото: скриншот с камер "Ярнет".

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Необычное происшествие случилось в парке «Нефтяник» в Ярославле. Ночью 1 июня отсюда украли вагончик от детского поезда. Все это попало на уличные камеры видеонаблюдения. Видео компания «Ярнет» выложила в Интернете.

На видео видно, как четверо парней волокут вагончик сначала к дороге, а потом и вовсе по проезжей части, периодически останавливаются, отдыхают в этом же вагончике, фотографируются, и снова куда-то его волокут.

- Такой инцидент, действительно, был. Но охрана парка быстро заметила пропажу, вагончик нашли и вернули, - прокомментировали в Дирекции городских парков отдыха.

Парк "Нефтяник" Угнали вагончик. 01.06.19. Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU