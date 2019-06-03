Мобильный интернет Tele2 признан одним из лучших в Ярославской области

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-03T15:38:47+03:00

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В мае 2019 года эксперты информационно-аналитического агентства TelecomDaily провели масштабное исследование качества мобильного интернета 3G и 4G в Ярославле и Ярославской области, сообщает пресс-служба оператора. Замеры производились в сетях четырех крупнейших операторов мобильной связи. Результаты тестирования в Ярославской области показали, что Tele2 является лидером по средней скорости передачи данных к абоненту в сети 3G: со значительным отрывом от конкурентов компания достигла показателя в 8,8 Мбит/с. В сети четвертого поколения оператор занял второе место, продемонстрировав скорость в 22,4 Мбит/с.

По результатам замеров в Ярославле Tele2 разделила первое место по средней скорости 3G-интернета с другим оператором. Эксперты зафиксировали показатель передачи данных к пользователю на уровне 9,6 Мбит/c. Также Tele2 вместе с другим игроком телеком-рынка расположилась на втором месте рейтинга в сети 4G: средняя скорость передачи данных к пользователю составила 21,9 Мбит/с. Клиенты Tele2 оценят тот факт, что в сети четвертого поколения в Ярославле и Ярославской области оператор показывает наилучшие значения по показателю ping. Это обеспечивает высокую скорость отклика сети в ответ на действия пользователя и высоко ценится у любителей видеоигр. Кроме того, компания стала лидером по успешности загрузки эталонной страницы Кеплера в сетях 3G и 4G в городе и области. Результаты данного тестирования говорят о высоком уровне комфорта при использовании мобильного интернета Tele2.

«Tele2 уделяет первостепенное значение качеству предоставляемых услуг. Готовясь к запуску сети в Ярославской области, мы тщательно анализировали телеком-рынок, покрытие других операторов и потребности потенциальных клиентов. Как результат, по «Другим правилам» мы развернули эталонную сеть сразу в трех стандартах – 4G/3G/2G, которая охватывает большинство населенных пунктов региона и доступна именно там, где это нужно нашим абонентам. Нам приятно получить высокую оценку от независимых экспертов. Мы продолжим совершенствовать сетевую инфраструктуру, чтобы еще больше пользователей могли оценить высокое качество услуг связи Tele2», - рассказал директор ярославского и ивановского филиалов Tele2 Сергей Тимонин

ИСТОЧНИК KP.RU