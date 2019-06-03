В Ярославле перед судом предстанут браконьеры, которые отстреливали лосей

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-03T15:33:31+03:00

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В Ярославле сотрудники полиции завершили расследование по делу московских браконьеров, которые отстреливали лосей на территории Ярославской области. Установлено, что за осень 2018 года мужчины убили 10 животных. Браконьеры разделывали добычу прямо на месте преступления, в дальнейшем, желая продать мясо. Общая сумма ущерба, которую нанесли преступники составила более двух миллионов 800 тысяч рублей.

- В результате проведенных обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты останки животных, приборы для бесшумной стрельбы, тепловизоры, огнестрельное оружие и боеприпасы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Лицензий на отстрел лосей на территории Ярославской области мужчины не имели.

На данный момент собраны исчерпывающие доказательства в отношении четырех фигурантов дела, прокуратурой утверждены обвинительные акты. Уголовные дела уже направлены в суд. Мужчинам грозит от трёх до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU